Полуфиналистка «Ролан Гаррос» Буассон поднимется на 296 мест и войдет в топ-70 рейтинга WTA

361-я ракетка мира Лоис Буассон стала полуфиналисткой «Ролан Гаррос».

Она обыграла Мирру Андрееву 7:6(6), 6:3.

По итогам турнира француженка поднимется минимум на 296 мест и войдет в топ-70 рейтинга WTA. В понедельник она станет первой ракеткой Франции.

Напомним, в основу «Ролан Гаррос» Буассон попала по wild card.

Мирра проиграла 361-й ракетке мира на «Ролан Гаррос». О-бал-деть