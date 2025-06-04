Полуфиналистка «Ролан Гаррос» Буассон поднимется на 296 мест и войдет в топ-70 рейтинга WTA
361-я ракетка мира Лоис Буассон стала полуфиналисткой «Ролан Гаррос».
Она обыграла Мирру Андрееву 7:6(6), 6:3.
По итогам турнира француженка поднимется минимум на 296 мест и войдет в топ-70 рейтинга WTA. В понедельник она станет первой ракеткой Франции.
Напомним, в основу «Ролан Гаррос» Буассон попала по wild card.
Мирра проиграла 361-й ракетке мира на «Ролан Гаррос». О-бал-деть
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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