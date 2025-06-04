  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Мирра Андреева о поведении французских болельщиков на матче с Буассон: «Я ждала такого от зрителей»
70

Мирра Андреева о поведении французских болельщиков на матче с Буассон: «Я ждала такого от зрителей»

Мирра Андреева поделилась эмоциями от поражения в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

Она уступила 361-й ракетке мира Лоис Буассон 6:7(6), 3:6.

– Соперница сыграла очень хорошо, удачи ей дальше по турниру. А у меня все равно есть много позитивных моментов, которые я могу вынести с этого турнира. Сосредоточусь теперь на парах.

– Как вы ощущали противостояние с трибунами? Люди не только поддерживали соперницу, но время от времени и вас освистывали.

– Я ждала такого от зрителей. Очевидно, они должны были поддерживать свою. В первом сете я с этим справлялась хорошо, дальше стало сложнее. Думаю, я смогу благодаря этому многому научиться. Пока все, что могу сказать по этому поводу, – приводит слова Андреевой корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.

Мирра проиграла 361-й ракетке мира на «Ролан Гаррос». О-бал-деть

Сенсация, выбившая Мирру с «Ролан Гаррос» – кто она такая? 

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoWTA
logoРолан Гаррос
logoЛоис Буассон
logoМирра Андреева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Кафельников о поражении Андреевой в четвертьфинале «Ролан Гаррос»: «На хрупких плечах Мирры лежали огромные ожидания»
114 июня, 15:05
Полуфиналистка «Ролан Гаррос» Буассон поднимется на 296 мест и войдет в топ-70 рейтинга WTA
254 июня, 14:13
361-я ракетка мира Буассон обыграла Андрееву на «Ролан Гаррос» и стала самой низкорейтинговой полуфиналисткой «Большого шлема» за 40 лет
1934 июня, 13:52
Главные новости
Пегула об угрозах в соцсетях: «Ставочники просто неадекватны и оторваны от реальности. Меня это никогда не задевало, но это кошмар»
34 минуты назад
Зверев – игрок топ-10 с самым низким процентом побед над топ-10 на ТБШ в истории рейтинга ATP
10сегодня, 08:21
Ролан Гаррос. 1/2 финала. Алькарас сыграет с Музетти, Синнер – с Джоковичем
104сегодня, 07:40
Берреттини снялся с турнира в Штутгарте, Сафиуллин попал в сетку
2сегодня, 06:57
Ролан Гаррос. Пары. 1/2 финала. Андреева и Шнайдер сыграют с Паолини и Эррани
7сегодня, 06:41
Гауфф о причинах доминирования Соболенко: «Их много, но ее мощные удары, подача и боевой настрой – три основные»
11вчера, 21:45
Кузнецова о поражении Андреевой на РГ: «Пусть из этого матча она возьмет только полезное. Именно через такую боль приходят сила и мудрость»
12вчера, 19:44
Ига Швентек: «Судья спускался каждый раз, когда Арина просила проверить отметку. А когда я хотела, чтобы он спустился, – не стал. Это несправедливо»
37вчера, 18:54
Арина Соболенко: «Мне всю жизнь говорили, что грунт не мое покрытие. Теперь я чувствую, что могу обыгрывать кого угодно»
13вчера, 17:36
Гауфф второй раз вышла в финал «Ролан Гаррос»
23вчера, 17:17
Ко всем новостям
Последние новости
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
123 февраля, 16:30Фото
Свитолина впервые с 2022-го проиграла россиянке
1130 января, 17:09
Сетка Australian Open-2025
124 января, 20:23