Мирра Андреева о поведении французских болельщиков на матче с Буассон: «Я ждала такого от зрителей»

Мирра Андреева поделилась эмоциями от поражения в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

Она уступила 361-й ракетке мира Лоис Буассон 6:7(6), 3:6.

– Соперница сыграла очень хорошо, удачи ей дальше по турниру. А у меня все равно есть много позитивных моментов, которые я могу вынести с этого турнира. Сосредоточусь теперь на парах.

– Как вы ощущали противостояние с трибунами? Люди не только поддерживали соперницу, но время от времени и вас освистывали.

– Я ждала такого от зрителей. Очевидно, они должны были поддерживать свою. В первом сете я с этим справлялась хорошо, дальше стало сложнее. Думаю, я смогу благодаря этому многому научиться. Пока все, что могу сказать по этому поводу, – приводит слова Андреевой корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.

Мирра проиграла 361-й ракетке мира на «Ролан Гаррос». О-бал-деть

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