Мирра Андреева о поведении французских болельщиков на матче с Буассон: «Я ждала такого от зрителей»
Она уступила 361-й ракетке мира Лоис Буассон 6:7(6), 3:6.
– Соперница сыграла очень хорошо, удачи ей дальше по турниру. А у меня все равно есть много позитивных моментов, которые я могу вынести с этого турнира. Сосредоточусь теперь на парах.
– Как вы ощущали противостояние с трибунами? Люди не только поддерживали соперницу, но время от времени и вас освистывали.
– Я ждала такого от зрителей. Очевидно, они должны были поддерживать свою. В первом сете я с этим справлялась хорошо, дальше стало сложнее. Думаю, я смогу благодаря этому многому научиться. Пока все, что могу сказать по этому поводу, – приводит слова Андреевой корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.
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