Алькарас после того, как обыграл Пола за 1,5 часа в четвертьфинале РГ: «Простите, но у меня своя работа»

Карлос Алькарас извинился за быструю победу в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

Испанец обыграл Томми Пола со счетом 6:0, 6:1, 6:4 за 1 час и 32 минуты.

«Я понимаю, вы хотели увидеть больше тенниса. Простите, но у меня своя работа.

Играть перед вами замечательно. Я потрясающе себя ощущаю. Энергия после матча удивительна. Я могу только поблагодарить вас за то, что пришли сюда и поддержали теннис.

Я мог играть с закрытыми глазами – все попадало в корт! Я невероятно себя чувствовал, старался бить на 100 % каждый удар, несмотря ни на что. Я не думал ни о чем другом, просто бил. Сегодня был именно тот матч, когда все шло идеально. Я просто доволен всем», – сказал Алькарас в интервью на корте.