Музетти о том, что пнул мяч и попал в судью: «Все понимали, что у меня не было плохих намерений, поэтому мне позволили играть дальше»

Лоренцо Музетти прокомментировал эпизод, в котором попал мячом в линейную.

Это произошло в концовке второго сета в четвертьфинале «Ролан Гаррос ». Музетти получил предупреждение. Итальянец проиграл сет, но выиграл матч.

– Когда это произошло, у вас была мысль: могут быть проблемы, меня могут дисквалифицировать?

– Мне было немного страшно. Я, конечно, не хотел никому навредить. Сразу же пошел к [линейной] судье, извинился. Судья на вышке справедливо дал мне предупреждение, но, думаю, все понимали, что у меня не было никаких плохих намерений, поэтому мне позволили играть дальше, – приводит слова Музетти корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.

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