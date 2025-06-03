Музетти о том, что пнул мяч и попал в судью: «Все понимали, что у меня не было плохих намерений, поэтому мне позволили играть дальше»
Лоренцо Музетти прокомментировал эпизод, в котором попал мячом в линейную.
Это произошло в концовке второго сета в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Музетти получил предупреждение. Итальянец проиграл сет, но выиграл матч.
– Когда это произошло, у вас была мысль: могут быть проблемы, меня могут дисквалифицировать?
– Мне было немного страшно. Я, конечно, не хотел никому навредить. Сразу же пошел к [линейной] судье, извинился. Судья на вышке справедливо дал мне предупреждение, но, думаю, все понимали, что у меня не было никаких плохих намерений, поэтому мне позволили играть дальше, – приводит слова Музетти корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.
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Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
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