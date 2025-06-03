Музетти второй раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема»
Лоренцо Музетти впервые вышел в полуфинал «Ролан Гаррос».
Он обыграл Фрэнсиса Тиафу – 6:2, 4:6, 7:5, 6:2.
Музетти дошел минимум до полуфинала на всех крупных грунтовых турнирах этого сезона: в Монте-Карло он был в финале, в Мадриде и Риме – в 1/2.
Для итальянца это будет второй полуфинал на «Больших шлемах». В прошлом году он добрался до 1/2 на «Уимблдоне».
Теперь он поборется с Карлосом Алькарасом или Томми Полом.
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Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
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