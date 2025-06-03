Тиафу о том, что Музетти не дисквалифицировали за попадание мячом в судью: «Не заметно никакой последовательности. Но вот как есть»
Фрэнсис Тиафу отреагировал на то, что Лоренцо Музетти пнул мяч и попал в судью.
Это произошло в концовке второго сета в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Музетти получил предупреждение. Итальянец проиграл сет, но выиграл матч.
«Что сказать: есть как есть. Очевидно, он это сделал – и ничего не произошло. Забавно, конечно – но раз ничего не произошло, и обсуждать нечего. Конечно, не заметно никакой последовательности. Но вот как есть», – приводит слова Тиафу корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.
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Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
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