Тиафу о том, что Музетти не дисквалифицировали за попадание мячом в судью: «Не заметно никакой последовательности. Но вот как есть»

Фрэнсис Тиафу отреагировал на то, что Лоренцо Музетти пнул мяч и попал в судью.

Это произошло в концовке второго сета в четвертьфинале «Ролан Гаррос ». Музетти получил предупреждение. Итальянец проиграл сет, но выиграл матч.

«Что сказать: есть как есть. Очевидно, он это сделал – и ничего не произошло. Забавно, конечно – но раз ничего не произошло, и обсуждать нечего. Конечно, не заметно никакой последовательности. Но вот как есть», – приводит слова Тиафу корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.

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