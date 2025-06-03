Лоренцо Музетти: «Семья – это большая ответственность. Я хочу быть примером для сына»

Лоренцо Музетти рассказал, как семья помогает ему добиваться успеха на корте.

Сегодня 23-летний итальянец вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», обыграв Фрэнсиса Тиафу (6:2, 4:6, 7:5, 6:2).

– Последние 12 месяцев вы показываете лучшие результаты в карьере. Что изменилось в прошлом году и позволило вам раскрыть потенциал?

– Это процесс взросления – не только на корте, но и за его пределами. В прошлом году я стал отцом, и это возложило на меня дополнительную ответственность. Сейчас я отношусь ко всему более профессионально: не только на корте, во время матчей, но и в повседневной жизни. Для меня очень важно быть организованным и на тренировках, и даже в свободное время.

Я с большим удовольствием провожу время с семьей. Даже если они не рядом, они всегда в моем сердце. Так что я победил для них.

– Как отцовство помогло вам в теннисе?

– Семья – это большая ответственность. Я хочу быть примером для сына. И не только для него – для болельщиков, для детей, которые мечтают стать теннисистами. В детстве я был на их месте. Я хочу быть примером. Мне удалось упорядочить некоторые аспекты жизни вне корта, но еще многое предстоит сделать, есть куда расти.

Я очень рад впервые выйти в полуфинал «Ролан Гаррос », – сказал Музетти в интервью на корте.

Музетти пнул мячом в судью. Джоковича за такое снимали с матча