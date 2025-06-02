Гауфф вышла в четвертьфинал на пятом «Ролан Гаррос» подряд
21-летняя Коко Гауфф сыграет в четвертьфинале на пятом «Ролан Гаррос» подряд.
Вторая ракетка мира победила Екатерину Александрову – 6:0, 7:5. Она выиграла в 14 из 16 последних матчей.
В прошлом году Гауфф дошла до полуфинала на «Ролан Гаррос», ее общий баланс в четвертьфиналах этого турнира – 2:2.
Дальше американка встретится с Мэдисон Киз или Хейли Батист.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости