Тиафу впервые вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Фрэнсис Тиафу впервые вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос».
Он обыграл Даниэля Альтмайера – 6:3, 6:4, 7:6(4).
Ранее Тиафу ни разу не проходил на «Ролан Гаррос» дальше третьего круга.
В целом это будет его пятый четвертьфинал на «Больших шлемах» (три – на US Open, один – на Australian Open).
Теперь он поборется с Лоренцо Музетти или Хольгером Руне.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
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