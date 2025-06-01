Фрэнсис Тиафу впервые вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

Он обыграл Даниэля Альтмайера – 6:3, 6:4, 7:6(4).

Ранее Тиафу ни разу не проходил на «Ролан Гаррос » дальше третьего круга.

В целом это будет его пятый четвертьфинал на «Больших шлемах» (три – на US Open , один – на Australian Open ).

Теперь он поборется с Лоренцо Музетти или Хольгером Руне .