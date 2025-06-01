Самсонова проиграла Циньвэнь Чжэн в четвертом круге «Ролан Гаррос»
Людмила Самсонова выбыла в четвертом круге «Ролан Гаррос».
Она проиграла седьмой ракетке мира Циньвэнь Чжэн – 6:7(5), 6:1, 3:6.
Китаянка впервые вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос». В целом это будет ее четвертый четвертьфинал на турнирах «Большого шлема» (два на US Open, один – на Australian Open).
Теперь она поборется с Ариной Соболенко или Амандой Анисимовой.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
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