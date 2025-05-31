Киз отыграла 3 матчбола и вышла во вторую неделю «Ролан Гаррос» впервые с 2022-го
Мэдисон Киз отыграла 3 матчбола и вышла в 4-й круг «Ролан Гаррос».
Американка победила Софию Кенин со счетом 4:6, 6:3, 7:5. В третьем сете она уступала 0:3, а затем отыграла три матчбола на своей подаче при счете 4:5.
Киз, победившая на Australian Open, выиграла десятый матч подряд на «Больших шлемах». Последний раз на «Ролан Гаррос» она выходила минимум в четвертый круг в 2022-м, а ее лучший результат на этом турнире – полуфинал в 2018-и.
Теперь Киз поборется с 70-й ракеткой мира Хейли Батист.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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