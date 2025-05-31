Буассон о том, что Дарт во время матча в Руане заявила, что от нее плохо пахнет: «Просто что-то прикольное. Я отношусь к этому очень спокойно»

Луа Буассон прокомментировала инцидент с Хэрриет Дарт на турнире в Руане.

Во время матча британка обратилась к судье на вышке со словами: «Можете попросить ее пользоваться дезодорантом? От нее очень плохо пахнет».

– Вы пошутили в социальных сетях об инциденте с Дарт в Руане, но, наверное, вам было сложно с этим справиться?

– Нет, все нормально, мне не было тяжело. Все в порядке. Вероятно, она просто ошиблась. Я потом пошутила над этим, и все.

– Насколько вы были разочарованы тем, что игрок мог сказать что-то подобное во время встречи? Могло ли это каким-то образом даже вдохновить (Буассон выиграла тот матч – Спортс’‘)?

– Во время матча я этого не слышала. Я не знала, что случилось, поэтому услышала об этом спустя два часа. Я восприняла это нормально. Просто что-то прикольное. Я отношусь к этому очень спокойно, – рассказала Буассон на пресс-конференции «Ролан Гаррос».