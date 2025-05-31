Сегодня день рождения Иги Швентек
31 мая исполняется 24 года первой ракетке мира Иге Швентек.
У польки пять титулов «Большого шлема» – она выиграла один US Open и четыре «Ролан Гаррос». Всего Швентек взяла 22 титула, 21 из которых – категории WTA 500 и выше. Она выиграла итоговый турнир WTA, десять тысячников и пять пятисотников.
Швентек 125 недель была первой ракеткой мира. Это шестой результат в истории по количеству недель. В 2022-м и 2023-м она завершала сезон как №1. Сейчас полька занимает пятую строчку рейтинга.
Завтра Швентек встретится с Еленой Рыбакиной в четвертом круге «Ролан Гаррос».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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