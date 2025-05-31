Сегодня день рождения Иги Швентек

31 мая исполняется 24 года первой ракетке мира Иге Швентек.

У польки пять титулов «Большого шлема» – она выиграла один US Open и четыре «Ролан Гаррос». Всего Швентек взяла 22 титула, 21 из которых – категории WTA 500 и выше. Она выиграла итоговый турнир WTA, десять тысячников и пять пятисотников.

Швентек 125 недель была первой ракеткой мира. Это шестой результат в истории по количеству недель. В 2022-м и 2023-м она завершала сезон как №1. Сейчас полька занимает пятую строчку рейтинга.

Завтра Швентек встретится с Еленой Рыбакиной в четвертом круге «Ролан Гаррос».