Музетти вышел в 4-й круг «Ролан Гаррос» третий раз в карьере
Седьмая ракетка мира Лоренцо Музетти вышел в 4-й круг «Ролан Гаррос».
Итальянец победил 97-ю ракетку Мариано Навоне со счетом 4:6, 6:4, 6:3, 6:2. Он повел 11:0 в матчах на «Ролан Гаррос» против игроков ниже, чем из топ-5.
Музетти третий раз в карьере сыграет в четвертом круге этого турнира.
Дальше итальянец сыграет с Хольгером Руне или Квентеном Алисом.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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