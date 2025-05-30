Музетти вышел в 4-й круг «Ролан Гаррос» третий раз в карьере

Седьмая ракетка мира Лоренцо Музетти вышел в 4-й круг «Ролан Гаррос».

Итальянец победил 97-ю ракетку Мариано Навоне со счетом 4:6, 6:4, 6:3, 6:2. Он повел 11:0 в матчах на «Ролан Гаррос» против игроков ниже, чем из топ-5.

Музетти третий раз в карьере сыграет в четвертом круге этого турнира.

Дальше итальянец сыграет с Хольгером Руне или Квентеном Алисом.