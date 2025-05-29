Рублев четвертый год подряд вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Андрей Рублев вышел в третий круг «Ролан Гаррос».

Он победил Адама Уолтона – 7:6(1), 6:1, 7:6(5). В первом сете Рублев отыграл сетбол при счете 4:5.

Рублев пятый раз за семь участий в турнире добрался до третьего круга, в том числе четвертый год подряд.

Теперь он поборется с Артуром Фисом. Счет в личных встречах 1:1, но француз выиграл матч в этом году в Монте-Карло.