Швентек отдала три гейма Радукану и седьмой год подряд вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Ига Швентек вышла в третий круг «Ролан Гаррос».

Она обыграла Эмму Радукану на втором подряд турнире «Большого шлема» – 6:1, 6:2.

Швентек – действующая чемпионка турнира и в этом сезоне может первой в Открытой эре выиграть четвертый «Ролан Гаррос» подряд.

Теперь она поборется с Жаклин Кристиан или Сарой Бейлек.