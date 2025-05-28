Швентек отдала три гейма Радукану и седьмой год подряд вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
Ига Швентек вышла в третий круг «Ролан Гаррос».
Она обыграла Эмму Радукану на втором подряд турнире «Большого шлема» – 6:1, 6:2.
Швентек – действующая чемпионка турнира и в этом сезоне может первой в Открытой эре выиграть четвертый «Ролан Гаррос» подряд.
Теперь она поборется с Жаклин Кристиан или Сарой Бейлек.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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