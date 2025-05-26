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Стэн Вавринка: «Моя карьера подходит к концу. Я точно не завершаю ее сейчас – но с каждой неделей я все ближе к этому»

Стэн Вавринка объявил, что он близок к завершению карьеры.

Швейцарцу 40 лет, сейчас он 138-я ракетка мира. В первом круге «Ролан Гаррос» он уступил Джейкобу Фернли со счетом 6:7(6), 3:6, 2:6.

– Наверное, я задам довольно очевидный вопрос. В контексте того, что происходит, есть ли у вас мысли о том, чтобы закончить? На каком этапе карьеры вы сейчас находитесь?

– Я сижу сейчас перед вами после поражения в первом круге «Ролан Гаррос» (улыбается). Конечно, моя карьера подходит к концу. Я точно не завершаю ее сейчас – но с каждой неделей я все ближе к этому.

В целом я считаю, что я показываю хороший теннис. Я все еще хорошо двигаюсь. Я все еще наслаждаюсь. Но мне становится все труднее сталкиваться с этими поражениями.

Всегда есть баланс – потому что ты чем-то жертвуешь, чтобы быть на таком уровне. И нужно, чтобы на другой чаше весов тоже были какие‑то победы. Пока их у меня немного. Недостаточно. Но посмотрим, – сказал Вавринка на пресс-конференции после поражения.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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