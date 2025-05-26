Рублев о тренерском штабе: «Каждый, кто сейчас работает в команде, будет со мной на «Ролан Гаррос»

Андрей Рублев рассказал, кто из членов команды приехал с ним на «Ролан Гаррос».

«Каждый, кто сейчас работает вместе со мной в команде, будет здесь на турнире. Для меня не очень принципиально, чтобы все были на турнире и поддерживали меня. Это крупный турнир. Турнир «Большого шлема». Вся команда работает и принимает в этом участие. Поэтому, как мне кажется, это само собой разумеется, что все будут. Это правильно. Это уважение друг к другу. Мы делаем вместе большую работу», – цитирует Рублева «Советский спорт».

Напомним, на неделе перед «Ролан Гаррос» Рублев дошел до финала пятисотника в Гамбурге.

Рейтинг силы грунтовиков перед «Ролан Гаррос»