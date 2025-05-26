  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Рублев о тренерском штабе: «Каждый, кто сейчас работает в команде, будет со мной на «Ролан Гаррос»
0

Рублев о тренерском штабе: «Каждый, кто сейчас работает в команде, будет со мной на «Ролан Гаррос»

Андрей Рублев рассказал, кто из членов команды приехал с ним на «Ролан Гаррос».

«Каждый, кто сейчас работает вместе со мной в команде, будет здесь на турнире. Для меня не очень принципиально, чтобы все были на турнире и поддерживали меня. Это крупный турнир. Турнир «Большого шлема». Вся команда работает и принимает в этом участие. Поэтому, как мне кажется, это само собой разумеется, что все будут. Это правильно. Это уважение друг к другу. Мы делаем вместе большую работу», – цитирует Рублева «Советский спорт».

Напомним, на неделе перед «Ролан Гаррос» Рублев дошел до финала пятисотника в Гамбурге.

Рейтинг силы грунтовиков перед «Ролан Гаррос»

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Советский спорт»
logoМарат Сафин
logoATP
logoАндрей Рублев
logoРолан Гаррос
logoФернандо Висенте
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Рублев о сотрудничестве с Сафиным: «Я всю жизнь надеялся на помощь извне, теперь уже пора самому себе помогать»
7вчера, 15:06
Рублев о прорыве в Гамбурге: «Не знаю, почему пошло на этой неделе. Я же не ищу легких путей»
1223 мая, 19:02
Главные новости
Синнер выиграл 15-й матч подряд на «Больших шлемах»
5сегодня, 20:56
Ролан Гаррос. Синнер, Хачанов, Алькарас, Рууд, Руне, Циципас, Гаске, Фис вышли во 2-й круг, Фриц, Вавринка выбыли
217сегодня, 20:48
Касаткина о выступлении за сборную Австралии: «Это вопрос, который Tennis Australia должна решать с ITF – это уже совсем другой разговор, и я не буду в нем участвовать»
1сегодня, 20:45
Ролан Гаррос. Александрова, В. Кудерметова, Самсонова, Коллинс, Швентек, Киз, Рыбакина, Касаткина, Таусон вышли во 2-й круг, П. Кудерметова, Осака, Гарсия выбыли
251сегодня, 20:00
Эрика Андреева: «Хочется набрать массу. Не говорю, что надо быть один в один, как Киз или Соболенко, но посильнее стать хочется»
2сегодня, 19:59
Эрика Андреева о травме колена: «Много кто предлагал операцию, но врач, который помогал Медведеву, предложил альтернативу, и восстановление заняло 3 дня»
1сегодня, 19:47
Александрова после победы в 1-м круге «Ролан Гаррос»: «Сознательно не пыталась забить первый же мяч, хотела больше втянуться, проводить розыгрыши»
сегодня, 19:29
Полина Кудерметова о том, что проиграла 3 из 3 матчей на «Больших шлемах»: «Меня это не пугает, я учусь»
сегодня, 19:09
Руне о матче на корте №7 на «Ролан Гаррос»: «Мне нравятся корты побольше. Но я играл здесь в первом круге по юниорам, когда победил – надеюсь, это хороший знак»
сегодня, 18:41
Александрова выиграла первый матч за месяц и вышла во второй круг «Ролан Гаррос»
1сегодня, 18:15
Ко всем новостям
Последние новости
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
123 февраля, 16:30Фото
Свитолина впервые с 2022-го проиграла россиянке
1130 января, 17:09
Сетка Australian Open-2025
124 января, 20:23