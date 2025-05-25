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Рублев о сотрудничестве с Сафиным: «Я всю жизнь надеялся на помощь извне, теперь уже пора самому себе помогать»

Андрей Рублев высказался о сотрудничестве с Маратом Сафиным.

Двукратный чемпион «Больших шлемов» вошел в команду Рублева перед началом грунтового сезона.

– Мне нравится, что у нас с Маратом происходит, что он мне говорит. Эта неделя получилась хорошей, я играл хорошо. Да, не получилось справиться с эмоциями в финале, но неделя суперпозитивная. Постараюсь так же продолжать.

– Мы пытаемся найти логику: грунтовый сезон не получался, теперь вдруг перед самым «Ролан Гаррос» вы дошли до финала. Вы сами понимаете, что происходит?

– Почему в самую нежелательную, так сказать, неделю, удалось до финала дойти – не знаю. Видимо потому что не ищу легких путей. А в целом слишком многое в себе меняю: привычки все. Все, что было раньше, начинает рушиться, уже не работает.

Это некое мое новое становление. Как раньше, уже точно не будет. Я понял, что уже и несчастлив, страдаю, и веду себя отвратительно. Осознал: это уже пик для такого менталитета. Дальше уже все, лампочка только. Теперь вот эта трансформация.

Я всю жизнь надеялся на помощь извне, теперь уже пора самому себе помогать.

– Это влияние Марата Сафина как раз?

– Да, конечно, – приводит слова Рублева корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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