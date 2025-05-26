Алькарас о том, может ли выиграть РГ 14 раз: «Об этом даже невозможно думать»

Карлос Алькарас не может представить, что выиграет «Ролан Гаррос» 14 раз.

Алькарас – действующий чемпион турнира. Вчера он был на трибунах во время церемонии чествования Рафаэля Надаля , который побеждал в Париже 14 раз.

«Если честно, не могу (улыбается). Об этом даже невозможно думать.

Всего один человек в истории сумел это сделать, так что я такого представить не могу», – сказал испанец на пресс-конференции.