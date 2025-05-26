Алькарас о том, может ли выиграть РГ 14 раз: «Об этом даже невозможно думать»
Карлос Алькарас не может представить, что выиграет «Ролан Гаррос» 14 раз.
Алькарас – действующий чемпион турнира. Вчера он был на трибунах во время церемонии чествования Рафаэля Надаля, который побеждал в Париже 14 раз.
«Если честно, не могу (улыбается). Об этом даже невозможно думать.
Всего один человек в истории сумел это сделать, так что я такого представить не могу», – сказал испанец на пресс-конференции.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
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