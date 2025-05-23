Рублев о прорыве в Гамбурге: «Не знаю, почему пошло на этой неделе. Я же не ищу легких путей»

Андрей Рублев поделился эмоциями от выхода в финал в Гамбурге.

В полуфинале россиянин обыграл Феликса Оже-Альяссима 6:1, 6:4.

– Почему все складывается именно на этой неделе?

– Не знаю (смеется) . Я же не ищу легких путей. Когда есть шансы показать результат, я их упускаю. А тут, прямо перед «Ролан Гаррос», все пошло. Теперь времени на подготовку к «Ролан Гаррос» почти нет. Вот такой у меня настрой (смеется) , – сказал Рублев в интервью на корте.

Рейтинг силы грунтовиков перед «Ролан Гаррос»