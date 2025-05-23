Рублев о прорыве в Гамбурге: «Не знаю, почему пошло на этой неделе. Я же не ищу легких путей»
Андрей Рублев поделился эмоциями от выхода в финал в Гамбурге.
В полуфинале россиянин обыграл Феликса Оже-Альяссима 6:1, 6:4.
– Почему все складывается именно на этой неделе?
– Не знаю (смеется). Я же не ищу легких путей. Когда есть шансы показать результат, я их упускаю. А тут, прямо перед «Ролан Гаррос», все пошло. Теперь времени на подготовку к «Ролан Гаррос» почти нет. Вот такой у меня настрой (смеется), – сказал Рублев в интервью на корте.
Рейтинг силы грунтовиков перед «Ролан Гаррос»
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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