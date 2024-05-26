👑 Надаль – король «Ролан Гаррос». 14 подтверждений

«Я скромный, но цифры есть цифры».

Рафаэль Надаль , скорее всего, проводит последний «Ролан Гаррос» в карьере. По ходу возвращения в тур в этом сезоне у испанца не было выдающихся результатов, и в Париже в первом круге он попал на четвертую ракетку мира Александра Зверева.

Но все – в том числе Зверев – говорят: Надаль все равно чрезвычайно опасен. Потому что «Ролан Гаррос» – это его королевство. Центральный Корт Филиппа Шатрие – его любимая площадка, на которой он всегда преображается. В каком бы состоянии ни был.

Отношения Надаля с «Ролан Гаррос» – это история невероятного доминирования.

1. В этом году испанец выступит в Париже 19-й раз. При этом он 14 раз брал титул. На «Ролан Гаррос» он выиграл столько же титул, сколько Пит Сампрас «Больших шлемов» вообще. А Сампрас до появления Федерера, Надаля и Джоковича был самым титулованным на ТБШ в истории мужского тенниса.

2. 14 титулов – это, естественно, рекорд по победам на отдельном «Большом шлеме». Ближе всех к Надалю подобрался Джокович – 10 на Australian Open. Кроме них двузначное количество трофеев на одном «Шлеме» не брал никто – ни в мужском туре, ни в женском.

3. За все годы выступлений в Париже у Надаля всего три поражения – от Робина Содерлинга в 2009-м и от Джоковича в 2015-м и 2021-м. Еще один раз Надаля заявился на «Ролан Гаррос» и не выиграл его в 2016-м – тогда он снялся перед третьим кругом.

4. Выиграл он 112 матчей – рекорд на мужских «Больших шлемах».

5. В процентном соотношении у него 97% выигранных матчей – конечно, тоже рекорд для отдельного ТБШ.

6. Из 112 матчей Надаль только в 25 не выиграл в трех сетах. У него три поражения, 19 четырехсетовых побед и 3 – пятисетовых.

7. Надалю принадлежит рекорд по количеству «Больших шлемов», которые он взял, ни отдав ни сета – таких у него четыре. Естественно, все на «Ролан Гаррос» – в 2008-м, 2010-м, 2017-м и 2020-м.

8. В 2017-м Рафа, до этого уступивший титул два года подряд, вернулся, чтобы править – и за 7 матчей отдал всего 35 геймов.

9. На счету Надаля три самых длинных беспроигрышных серии в истории «Ролан Гаррос» – 31 матч (2005-2009), 35 матчей (2016-2021) и 39 матчей (2010-2015). На ТБШ в Открытой эре серии мощнее есть только у Роджера Федерера (40 матчей на US Open и «Уимблдоне») и Бьорна Борга (41 матч на «Уимблдоне»).

10. Надаль выигрывал «Ролан Гаррос» пять раз подряд – это рекорд турнира. На остальных ТБШ в профессиональную эпоху никто из мужчин тоже не брал больше пяти титулов подряд.

11. 14 финалов Надаля на «Ролан Гаррос» – тоже рекорд. На втором месте идет Роджер Федерер – 12 финалов на «Уимблдоне». На третьем – Новак Джокович, у которого по 10 финалов на Australian Open и US Open.

12. Надаль единственный, кто брал минимум один «Шлем» на протяжении 15 сезонов. В 14 случаях этим «Шлемом» был «Ролан Гаррос» (иногда с добавками).

13. На «Ролан Гаррос» Надаль 32 раза обыгрывал соперников из топ-10. Конечно, это тоже рекорд. Например, у Джоковича на Australian Open – 25 таких побед.

14. Надаль настолько важен для истории «Ролан Гаррос», что у него на турнире есть статуя. Что тут еще скажешь?

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Еще в 2008-м Надаль после победы на «Ролан Гаррос» сказал: «Я скромный, но цифры есть цифры». И не поспоришь.

Ролан Гаррос – человек, а не только турнир. Кем он был?

Фото: Gettyimages /Clive Brunskill / Staff, Clive Mason / Staff, Dan Istitene / Staff, Julian Finney / Staff