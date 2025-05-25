Соболенко о разгромных победах: «Мне у сетки после матчей в такие моменты некомфортно – я со многими девчонками хорошо общаюсь и не знаю, что сказать»

Арина Соболенко поделилась, что ей некомфортно после разгромных побед.

В первом круге «Ролан Гаррос» она обыграла Камиллу Рахимову со счетом 6:1, 6:0.

– У вас бывает ощущение, что выиграли матч даже слишком быстро? Многие после первого круга говорят, что даже полезно подольше поиграть, освоиться и понять, изменилось ли что-то.

– Честно говоря, нет. С возрастом больше хочется, наоборот, укоротить матчи, чтобы на следующие стадии оставалось больше сил. Сейчас как раз получился действительно быстрый матч.

– После таких матчей, а их у вас немало, вы как-то умудряетесь сделать так, чтобы соперница у сетки тоже смеялась, улыбалась. Есть какая-то фирменная шутка на такой случай?

– Да я просто со всеми игроками в хороших отношениях. На самом деле мне у сетки после матчей в такие моменты как раз некомфортно, потому что я со многими девчонками хорошо общаюсь. И даже не знаю, что в такой ситуации сказать. Чаще они смеются, как-то отшучиваются. А я стараюсь поддержать, насколько могу. Видимо поэтому часто получаются такие милые сцены, – рассказала первая ракетка мира корреспонденту Спортса’’ Андрею Васильеву.