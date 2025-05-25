Рахимова о том, что улыбалась Соболенко после поражения на «Ролан Гаррос»: «Я ей сказала: сколько можно с тобой играть?»

Камилла Рахимова отреагировала на поражение от Арины Соболенко на «Ролан Гаррос».

Россиянка проиграла в первом круге со счетом 1:6, 0:6.

– У меня не получилось сыграть так, как я могла, но и Арина очень сильно давила. Разочарована. Но теннис он такой, иногда бывает вот таким брутальным.

Брейк-поинты были, шансы вернуться – тоже, но в ключевые моменты лучше играла Арина, еще и все линии собрала, какие только возможно. Потому и счет такой.

– Вы как будто то злились, то саркастично так улыбались: как будто понимали уже, что ничего особо не сделать.

– Старалась оставаться на позитиве, но, когда буквально с носа не попадаешь, конечно, злишься на себя. А к концу и Арина прибавила, и у меня запал чуть угас.

– При этом у сетки с Ариной вы улыбались друг друга. Она – понятно, почему, а вы?

– Да я ей сказала: сколько можно с тобой играть? Дай мне с другими сыграть! Со многими из топа я вообще ни разу не пересекалась, а с ней уже третий раз за пару лет. Чуть надоела такая сетка уже! – рассказала слова Рахимова корреспонденту Спортса’’ Андрею Васильеву.