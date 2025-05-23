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Медведев о спаде: «Конкретно на грунте я играю сейчас лучше, чем когда-либо в жизни»

Даниил Медведев поделился настроем перед «Ролан Гаррос».

Россиянин ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции в Париже.

– Как чувствует себя Даниил Медведев, который выигрывал «Шлем» и был первой ракеткой мира, сейчас вне топ-10 не первую неделю?

– Сложно сказать, потому что сейчас грунтовый сезон. Конкретно на грунте я играю сейчас лучше, чем когда-либо в жизни, даже если учитывать титул в Риме. Сейчас для этого просто многое сложилось.

На харде я бы мог сказать, что я далеко от того Даниила, который был первым в мире.

– А есть вариант, что вы в какой-то момент просто подумаете: у меня двое детей, игра на топ-уровне требует столько сил, зачем это все?

– Сложно сказать, давайте на примерах. Вот Марин Чилич, он всегда был так выкладывался, у него как раз двое детей. И он все еще играет, старается.

Конечно, в какой-то момент он закончит, я. В какой-то момент даже Новак. Но я, например, ощущаю, что я очень близко к прекрасному уровню, где все возможно вплоть до финалов, до «Больших шлемов». Но это «очень близко» – часто самый сложный шаг. Разве что Янник Синнер и Карлос Алькарас играют чуть лучше, чем остальные.

Вопрос я бы лучше понял, если бы я без всяких травм выпал бы из топ-50, но я 11-й, очень близко по очкам к десятке. Хоть я и хочу большего, это в целом нормально, – приводит слова Медведева корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.

Мирре повезло, у Медведева – перспективная жесть. Быстрые итоги жеребьевки «Ролан Гаррос»

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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