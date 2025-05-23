Алькарас о выступлении в паре с Надалем на Олимпиаде: «Я многому научился. Эти уроки останутся со мной на всю карьеру»

Карлос Алькарас рассказал об эволюции своих отношений с «Ролан Гаррос».

– Для меня «Ролан Гаррос» – поистине особенное место. Конечно, я наблюдал, как здесь выступали многие испанские игроки, в том числе Рафа Надаль. Помню, как, будучи ребенком, спешил домой из школы, чтобы включить телевизор и провести весь оставшийся день за просмотром тенниса. В 11 лет я сыграл свой первый детский турнир на «Ролан Гаррос». После него мне посчастливилось посмотреть несколько матчей, и, если не ошибаюсь, первым теннисистом, которого я увидел, был Ришар Гаске. Тогда я сказал себе: «Однажды я окажусь на этом месте. Я сыграю на «Ролан Гаррос».

Спустя годы я вернулся и проиграл в первом круге квалификации (Александру Вукичу в 2020-м – Спортс’’). [На следующий год] я снова выступил в квалификации, и мне повезло пройти в основную сетку. С каждым разом я набирался опыта, переживал незабываемые моменты на корте и в прошлом году одержал победу в финале. Это было невероятно – мечта стала реальностью. Я всегда мечтал выиграть «Ролан Гаррос».

– Поговорим о Рафаэле Надале. Вы выступали вместе на Олимпийских играх, и он всегда был одним из ваших любимых игроков. Что вас в нем больше всего восхищает?

– Его игра, поведение на корте, менталитет и любовь к теннису. Рафа – невероятно скромный и исключительный человек. При первой встрече он ведет себя так же естественно, как любой из нас. Быть рядом со своим кумиром, учиться у него, просто проводить с ним время – это уникальный и незабываемый опыт.

– Чему вы у него научились?

– Тому, как он подходит к каждому матчу, с какой страстью играет и как готовится. Когда мы выступали в паре, я многому научился: как справляться с давлением и преодолевать сложные ситуации на корте. Эти уроки останутся со мной на всю карьеру. Рафа – один из величайших представителей тенниса, и его наследие будет жить вечно. Он, безусловно, один из тех, кто вывел теннис на вершину мирового спорта. Для меня было невероятным счастьем следить за ним именно в этот период своей жизни.

Карлос Алькарас – хозяин Синнера и новый король грунта