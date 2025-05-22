Надаль о документалке об Алькарасе: «Он показан как не очень профессиональный любитель вечеринок. Но это неправда: он упорно работает»

Рафаэль Надаль думает, что документалка Netflix искажает образ Карлоса Алькараса.

– В последнее время много говорят о том, обязательно ли доводить тело и разум до предела, чтобы стать чемпионом. Карлос Алькарас, которому всего 22 года, уже, похоже, столкнулся с этой дилеммой: у него появилась потребность в разрядке. Что вы об этом думаете?

– Мне кажется, эти дискуссии возникли потому, что вышел документальный сериал о Карлосе, где это отражено. Но, немного зная Карлоса, я считаю, что сериал не отражает ни его личность, ни его отношение к карьере. Он показан не как теннисист, который тренируется, а как не очень профессиональный любитель вечеринок. Но это неправда.

Карлос – большой профессионал. Он упорно работает, чтобы быть на высочайшем уровне тенниса и физподготовки. Мне кажется, к съемкам сериала подошли неправильно, и из-за этого у людей складывается искаженное представление о его жизни.

Обязательно ли доводить тело и разум до предела, чтобы стать чемпионом? Тебя никто ни к чему не обязывает. Ты сам решаешь, что хочешь делать, насколько далеко готов зайти. Тебя никто не заставляет.

Алькарас снял документалку, что путь к величию – это рабство, а его команда – тираны