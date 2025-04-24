Спортс’’ ищет редактора новостей в раздел тенниса

Раздел тенниса на Спортсе’’ ищет редактора новостной ленты.

Присылайте заявки на почту tennis@sports.ru с темой «Новостник. Теннис». В письме немного расскажите о себе (сколько лет, есть ли опыт работы в медиа, какие ресурсы читаете).

Что требуется:

● хорошее понимание информационного пространства и теннисного тура;

● грамотный русский язык;

● знание английского языка (в том числе умение переводить на слух);

● ответственность;

● выполнение тестового задания, которое мы пришлем в ответном письме.