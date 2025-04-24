Спортс’’ ищет редактора новостей в раздел тенниса
Раздел тенниса на Спортсе’’ ищет редактора новостной ленты.
Присылайте заявки на почту tennis@sports.ru с темой «Новостник. Теннис». В письме немного расскажите о себе (сколько лет, есть ли опыт работы в медиа, какие ресурсы читаете).
Что требуется:
● хорошее понимание информационного пространства и теннисного тура;
● грамотный русский язык;
● знание английского языка (в том числе умение переводить на слух);
● ответственность;
● выполнение тестового задания, которое мы пришлем в ответном письме.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
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