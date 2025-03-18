Леброн поздравил Мирру Андрееву с победой в Индиан-Уэллс
Леброн Джеймс поздравил Мирру Андрееву с титулом в Индиан-Уэллс.
Ранее 17-летняя россиянка рассказала, что перед финалом против Арины Соболенко (2:6, 6:4, 6:3) слушала его интервью, где он говорил, даже если физически не готов на 100%, то подготовится на 100% ментально. Андреева сказала, что старалась придерживаться этого настроя.
На турнире в Дубае, где она взяла первый тысячник в карьере, она также слушала его интервью.
«Мирра, поздравляю!!! Рад, что помог, но, честно говоря, ты сама все сделала! Это все твоя тяжелая работа, целеустремленность и преданность делу! Продолжай в том же духе! #стремиськвеличию 🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🏆🥇 », – написал Леброн в истории с репостом интервью Андреевой.
Опубликовано: Алёна Майорова
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