Мирра Андреева о том, что благодарит себя во время церемоний награждения: «Я видела интервью Снуп Догга перед финалом в Дубае и решила, что могу, наверное, сказать то же самое»

Мирра Андреева рассказала, почему благодарила себя на церемонии награждения.

Россиянка выиграла второй тысячник подряд.

В финале в Индиан-Уэллс она победила первую ракетку мира Арину Соболенко – 2:6, 6:4, 6:3. Во время речи на корте россиянка сказала: «И наконец, я хочу снова поблагодарить себя. За то, что боролась до конца и всегда верила в себя, не сдавалась». Она также благодарила себя после победы на тысячнике в Дубае.

– Я видела интервью Снуп Догга перед финалом в Дубае и решила, что могу, наверное, сказать то же самое, что сказал он. Не знаю, где он его давал, но он там сказал: «И наконец...» и начал благодарить себя и рассказывать почему. Поэтому после того, как я выиграла титул в Дубае, я решила, что, может быть, это будет и неплохо сказать.

И потом, после того как я выиграла матч [здесь], я решила, что ладно, еще раз скажу, ничего страшного (улыбается).

На самом деле я считаю, что это достаточно важно – благодарить себя, потому что я тоже неплохую работу проделала. Думаю, в конце получилось неплохо.

– Почему ребенок в первую очередь должен быть любимым и как это поможет в теннисе?

– Я могу сказать, что никогда не чувствовала, что родители уделяли нам мало внимания – я чувствовала себя любимым ребенком, что я фаворит. И, конечно, я думаю, что Эрика чувствовала себя точно так же.

Никто не сможет дать столько же любви, как родители. Для меня это очень важно. Когда мама со мной на турниры ездит, и папа тоже, они дают мне очень много поддержки и любви. Когда я еду на турнир с родителями, я точно знаю, что атмосфера будет крутая, и настроение изо дня в день будет просто на максимум.

– Кончита [Мартинес] иногда ругает тебя, переводя на русский, что ты капризный ребенок. Капризный – это что за человек?

– Капризная Мирра появляется, когда она немного нервничает (улыбается). Сегодня я нервничала не немного – я очень нервничала, и когда я нервничаю, я начинаю немного закрываться, я мало разговариваю, меня начинает немножко все раздражать. Если кто-то со мной разговаривает, я могу не ответить, потому что меня все раздражает, и я могу в какой-то момент себя не проконтролировать и что-то ответить не очень хорошее. Поэтому я предпочитаю просто молчать (улыбается).

Это утро не было исключением, потому что я нервничала очень сильно. Но она уже знает, наверное, что со мной такой делать, поэтому она нашла путь и мы сошлись на том, что я с очень хорошим настроением пошла на матч.

– Этот финал с Ариной по рейтингу – в топ-5, топ-10 по рейтингу матчей за карьеру?

– Я бы, наверное, поставила этот матч в топ-3 лучших матчей, которые я играла. Потому что я считаю, что справилась очень даже неплохо с нервами и с тем, что она была фаворитом, выходя на матч, и с ожиданиями, и с тем, как она играла. И я не знаю, как получилось, но я просто старалась бегать как кролик за каждым мячом, возвращать все в корт, неважно как, и ждать удобного мяча, чтобы завершить, – поделилась Андреева в интервью «Больше!».