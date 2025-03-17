Синнер сменил спортивное агентство

Первая ракетка мира Янник Синнер поменял спортивное агентство.

Итальянец прекратил сотрудничество с StarWing Sports, которое длилось пять лет, и подписал контракт с AVIMA Sports & Business Management. Из-за этого поменяется и его агент – вместо Лоуренса Франкопана с Синнером будет работать Алекс Виттур.