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Синнер сравнялся с Марреем по количеству недель на первой строчке рейтинга

Янник Синнер провел столько же недель как №1, сколько Энди Маррей.

Итальянец начал 41-ю неделю в статусе первой ракетки мира. И Синнер, и Маррей провели все недели на вершине рейтинга подряд.

При следующем обновлении рейтинга через две недели у Синнера снимут 1000 очков за «Мастерс» в Майами, но даже в случае, если титул выиграет вторая ракетка мира Александр Зверев, итальянец будет лидировать с отрывом в 1785 очков.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт ATP
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