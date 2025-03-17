Синнер сравнялся с Марреем по количеству недель на первой строчке рейтинга
Янник Синнер провел столько же недель как №1, сколько Энди Маррей.
Итальянец начал 41-ю неделю в статусе первой ракетки мира. И Синнер, и Маррей провели все недели на вершине рейтинга подряд.
При следующем обновлении рейтинга через две недели у Синнера снимут 1000 очков за «Мастерс» в Майами, но даже в случае, если титул выиграет вторая ракетка мира Александр Зверев, итальянец будет лидировать с отрывом в 1785 очков.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт ATP
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