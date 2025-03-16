Мирра Андреева обыграла Соболенко в финале в Индиан-Уэллс. Перед турниром россиянка котировалась пятой фавориткой
Мирра Андреева обыграла Арину Соболенко в финале в Индиан-Уэллс (2:6, 6:4, 6:3).
В прематче Андреева котировалась андердогом с коэффициентом 2.75.
Перед турниром букмекеры ставили россиянку пятой фавориткой с коэффициентом 12.00. Главной фавориткой котировалась Соболенко (4.50).
Этот титул стал третьим в карьере Мирры Андреевой, вторым «тысячником».
Опубликовала: Венера Кравченко
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