Мирра Андреева – самая молодая финалистка в Индиан-Уэллс с 2001-го

Мирра Андреева стала самой молодой финалисткой в Индиан-Уэллс за 24 года.

В 2001-м в финал вышла 17-летняя Ким Клейстерс . В целом Андреева – пятая теннисистка младше 18 лет, вышедшая в финал в Индиан-Уэллс. До нее это делали: ● Клейстерс в 2001-м; ● Серена Уильямс в 1999-м; ● Мартина Хингис в 1998-м; ● Моника Селеш в 1991-м.