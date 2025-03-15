Мирра Андреева – самая молодая финалистка в Индиан-Уэллс с 2001-го
Мирра Андреева стала самой молодой финалисткой в Индиан-Уэллс за 24 года.
В 2001-м в финал вышла 17-летняя Ким Клейстерс.
В целом Андреева – пятая теннисистка младше 18 лет, вышедшая в финал в Индиан-Уэллс. До нее это делали:
● Клейстерс в 2001-м;
● Серена Уильямс в 1999-м;
● Мартина Хингис в 1998-м;
● Моника Селеш в 1991-м.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: @OptaAce
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