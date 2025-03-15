  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Мирра Андреева о победе над Швентек: «После того, как она буквально убила меня во втором сете, я просто пыталась бороться»
19

Мирра Андреева о победе над Швентек: «После того, как она буквально убила меня во втором сете, я просто пыталась бороться»

Мирра Андреева прокомментировала выход в финал в Индиан-Уэллс.

«После того, как она буквально убила меня во втором сете, я просто пыталась бороться. Там я ничего не могла поделать, она играла потрясающе. Я решила тащить, бороться за каждое очко, хоть как-нибудь держать мяч в корте.

Думаю, получилось неплохо.

Я знаю, что мой тренер [Кончита Мартинес] проигрывала здесь в финале. Я постараюсь выступить лучше нее.

Конечно, она очень опытная. Надеюсь, она даст мне советы – и поделится опытом, а не будет держать все при себе», – сказала Андреева в интервью на корте.

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
logoМирра Андреева
logoИга Швентек
logoBNP Paribas Open
logoWTA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Мирра Андреева – самая молодая финалистка в Индиан-Уэллс с 2001-го
423 минуты назад
Мирра Андреева вышла во второй финал тысячника подряд
2835 минут назад
Индиан-Уэллс (WTA). 1/2 финала. Соболенко играет с Киз, Мирра Андреева победила Швентек
37436 минут назадLive
«Точно стоит следить за Миррой Андреевой». Шарапова назвала трех любимых действующих теннисисток
3вчера, 22:06
Дрэйпер о переходном моменте в карьере: «Важно было понять, что я не начну сразу же блистать и побеждать на «Уимблдоне». Придется долго работать»
вчера, 21:15
Медведев о Руне: «У него в арсенале есть все. Даже интересно, не мешает ли ему это, потому что широкий выбор иногда только запутывает»
9вчера, 19:35
Бывшую 1377-ю ракетку ITF из России дисквалифицировали на год за нарушения теннисной антикоррупционной программы
вчера, 17:50
Карлос Алькарас: «В будущем Дрэйпер будет одним из самых сложных соперников в туре»
1вчера, 16:48
Дрэйпер об успехе в Индиан-Уэллс: «Я просто тренируюсь, ем, играю в «Монополию», готовлюсь к матчу, выкладываюсь на корте»
7вчера, 14:49
Медведев об эмоциональном праздновании: «У меня подскочил адреналин. Я очень удивился, что выиграл на этом ударе»
11вчера, 13:35
Ко всем новостям
Последние новости
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
123 февраля, 16:30Фото
Свитолина впервые с 2022-го проиграла россиянке
1130 января, 17:09
Сетка Australian Open-2025
124 января, 20:23
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября 2024, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября 2024, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября 2024, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября 2024, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября 2024, 13:15