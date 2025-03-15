Мирра Андреева о победе над Швентек: «После того, как она буквально убила меня во втором сете, я просто пыталась бороться»

Мирра Андреева прокомментировала выход в финал в Индиан-Уэллс.

«После того, как она буквально убила меня во втором сете, я просто пыталась бороться. Там я ничего не могла поделать, она играла потрясающе. Я решила тащить, бороться за каждое очко, хоть как-нибудь держать мяч в корте.

Думаю, получилось неплохо.

Я знаю, что мой тренер [Кончита Мартинес] проигрывала здесь в финале. Я постараюсь выступить лучше нее.

Конечно, она очень опытная. Надеюсь, она даст мне советы – и поделится опытом, а не будет держать все при себе», – сказала Андреева в интервью на корте.