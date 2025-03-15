Мирра Андреева о победе над Швентек: «После того, как она буквально убила меня во втором сете, я просто пыталась бороться»
Мирра Андреева прокомментировала выход в финал в Индиан-Уэллс.
«После того, как она буквально убила меня во втором сете, я просто пыталась бороться. Там я ничего не могла поделать, она играла потрясающе. Я решила тащить, бороться за каждое очко, хоть как-нибудь держать мяч в корте.
Думаю, получилось неплохо.
Я знаю, что мой тренер [Кончита Мартинес] проигрывала здесь в финале. Я постараюсь выступить лучше нее.
Конечно, она очень опытная. Надеюсь, она даст мне советы – и поделится опытом, а не будет держать все при себе», – сказала Андреева в интервью на корте.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
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