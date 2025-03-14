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Медведев об эмоциональном праздновании: «У меня подскочил адреналин. Я очень удивился, что выиграл на этом ударе»

Даниил Медведев высказался об эмоциональном праздновании победы в Индиан-Уэллс.

В четверг он обыграл Артура Фиса – 6:4, 2:6, 7:6(7).

– В этом году я проиграл три очень напряженных матча, в двух из которых был очень близок к победе: с Тьеном и Грикспором. Чем чаще ты проигрываешь такие матчи, тем меньше уверен в себе в такие напряженные моменты.

Если бы я проиграл этот матч, мне было бы обидно. И если бы на матчболе я забил виннерс, я бы, наверное, не так радовался: я удивился, думал, что розыгрыш закончился, и все с начала, а он ошибся. Так бывает. Я удивился, и у меня подскочил адреналин. Я это не контролировал (улыбается).

– Если выиграете полуфинал, снова не будете праздновать?

– Не знаю. Зависит от матча. Зависит от момента.

Сегодня была потрясающая атмосфера на трибунах, потрясающий сложный матч, ветер, но мы оба сыграли на высоком уровне. Было очень приятно победить.

Всегда приятно победить, но я никогда не понимал, когда кто-то выигрывает 5:1, 40:0 и начинает сходить с ума. Да, можно проиграть и с такого счета, но в большинстве случаев ты, скорее всего, победишь, и поэтому, если я веду 5:2, 40:0, я просто подаю, матч закончен, ничего необычного.

Все люди разные. Посмотрим.

– Вы смотрели видео празднования?

– Еще нет. Я же сам видел, что сделал, так что мне даже не нужно смотреть.

Меня захлестнул адреналин. Я прыгнул ему навстречу. Потом такой: «Извини, чувак, обычно я так не праздную». Но все нормально, бывает.

– Когда вы в прошлый раз так радовались, как в конце этого матча? Когда родились дети или в другой момент?

– Я это не контролировал, потому что очень удивился, что выиграл на этом ударе. Но, конечно, когда я обыграл Зверева на Australian Open, это было невероятное чувство (уйдя с 0:2 по сетам в 2024-м – Спортс’’).

Даже когда я обыграл Руусувуори, было то же самое (тоже уйдя с 0:2 по сетам в 2024-м – Спортс’’). В решающем сете было 6:0, поэтому последний розыгрыш ощущался просто как очередной розыгрыш. Но я обрадовался, потому что это был сумасшедший матч.

Что касается празднования, вспоминается матч на US Open-2020 против Рублева, потому что у меня во время ковида, локдауна у меня были кое-какие физические проблемы, и я не знал, как вернусь в тур, думал, что мне понадобится больше времени.

Это был хороший матч, и я удивился, что выиграл. Я очень обрадовался. Мне кажется, я тогда отпраздновал. Иногда такое случается, – сказал Медведев на пресс-конференции.

Медведев так не скакал даже после победы на «Шлеме». Что его обрадовало в Индиан-Уэллс?

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
logoДаниил Медведев
logoТэллон Грикспор
logoBNP Paribas Open
logoAustralian Open
logoАлександр Зверев
logoАртур Фис
logoЭмиль Руусувуори
logoЛернер Тьен
logoATP
logoАндрей Рублев
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