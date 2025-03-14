Медведев ответил, когда плакал после поражений: «Когда мне было лет 20. А потом я стал жестче»
Даниил Медведев вспомнил, когда плакал после поражения.
В четвертьфинале в Индиан-Уэллс он на решающем тай-брейке обыграл Артура Фиса.
– На корте вы сказали, что если бы проиграли, то плакали бы в раздевалке. Вы когда-нибудь плакали в раздевалке?
– Плакал? Конечно – когда был младше. В ATP-туре, возможно, когда был младше.
Сейчас шансов на это меньше. Я скорее разочаровываюсь. А плакать? Не знаю. Трудно сказать. Наверное, нет.
Но когда мне было лет 20, я бы заплакал. А потом я стал жестче (улыбается), – сказал Медведев на пресс-конференции.
Медведев так не скакал даже после победы на «Шлеме». Что его обрадовало в Индиан-Уэллс?
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
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