Медведев ответил, когда плакал после поражений: «Когда мне было лет 20. А потом я стал жестче»

Даниил Медведев вспомнил, когда плакал после поражения.

В четвертьфинале в Индиан-Уэллс он на решающем тай-брейке обыграл Артура Фиса.

– На корте вы сказали, что если бы проиграли, то плакали бы в раздевалке. Вы когда-нибудь плакали в раздевалке?

– Плакал? Конечно – когда был младше. В ATP-туре, возможно, когда был младше.

Сейчас шансов на это меньше. Я скорее разочаровываюсь. А плакать? Не знаю. Трудно сказать. Наверное, нет.

Но когда мне было лет 20, я бы заплакал. А потом я стал жестче (улыбается), – сказал Медведев на пресс-конференции.

Медведев так не скакал даже после победы на «Шлеме». Что его обрадовало в Индиан-Уэллс?