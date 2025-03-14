Медведев о победе над Фисом: «Я играл на 10 из 10. Не нервничал даже в третьем сете, когда он вел с брейком»

Даниил Медведев оценил свою игру в четвертьфинале в Индиан-Уэллс на 10 из 10.

Он обыграл Артура Фиса 6:4, 2:6, 7:6(7). В решающем сете Медведев повел 2:1 с брейком, но француз сразу сделал обратный. Затем Фис повел 4:2, но Медведев сразу сделал обратный брейк.

– По твоим ощущениям, на сколько из десяти ты играл?

– Наверное, если честно, на десять. В принципе, я поэтому и не нервничал даже в третьем сете, когда он вел с брейком. Я играл отлично, как мне кажется. Тяжелые условия: ветер, корты, мячи и так далее. Он играл классно, я играл классно и рад, что смог победить, вернуться с брейка в третьем, но здесь подача чуть-чуть меньше важна, чем, может быть, на каких-то других хардовых кортах, поэтому если проиграл, то просто иди дальше, старайся брейкануть.

– Как так получается? Перед этим турниром тренировки тяжелые, матчи проигрывал. Видно было: максимально все раздражает и прямо некомфортно. Но сейчас мы видим Медведева, который, прости меня, в полуфинале. Где здесь правда, Даня?

– А правды нет в теннисе. Я ее ищу уже очень давно. Иногда кажется: вот, нашел, а в итоге на следующем турнире или через месяц думаешь: не, ничего я не нашел.

Поэтому правды в теннисе нет, и правда – она всегда разная. Допустим, здесь на тренировках за три дня до турнира я, скажем так, так себе себя вел: не совсем боролся, если начинал проигрывать, и все такое. Иногда это помогает, потому что я вышел на первый матч и уже это все оставил на тренировочных кордах, эту злобу, обиду или еще что-то. А иногда бывает наоборот: на тренировках терпишь, стараешься, на матч выходишь – и все это там выносишь, но иногда и в обратную сторону.

Я всегда на корте стараюсь делать максимум возможного, и, когда это получается, я очень этому рад.

– В концовке я очень нервничала.

– Я тоже (смеется) .

– Особенно когда Фис обратный брейк сделал, было ощущение, что сейчас все может пойти вообще не по плану. Что у тебя было в голове, за счет чего ты все-таки дожал его?

– На самом деле, как я и говорю, в голове было то, что я считаю, что я весь матч играл правильно. Да, какой-то удар, может быть, можно было глубже, сильнее сделать, но это уже мелочи. Поэтому я понимал, что я делаю то, что я должен, то, что я хочу, у меня это получается. Если он сможет так выиграть, то браво, жмем руку и идем дальше. В итоге получилось победить. Боролся, бегал, старался.

– И все возвращал.

– И все возвращал. Но тут медленно, тут легче это делать, – сказал Медведев в интервью «Больше!».