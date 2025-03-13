Медведев о том, почему переехал во Францию: «Потому что в спорте тут очень профессиональный подход. В России он более, скажем так, расслабленный»

Даниил Медведев рассказал, почему решил переехать во Францию.

Чемпион US Open-2021 переехал туда в 2014 году, когда ему было 18 лет.

«Потому что в спорте тут очень профессиональный подход. В России он более, скажем так, расслабленный.

Помню, что на первой тренировке я умер за полчаса – такие были обороты. Я никогда так много не работал на протяжении часа-двух. Франция обучила меня трудовой этике в теннисе.

Поэтому французы так хорошо выступают во всех видах спорта – особенно с учетом того, что страна относительно небольшая по сравнению с такими гигантами, как Россия, Китай или США. Во Франции сильная культура спорта. 70-летние бегают марафоны, на Английской набережной [в Ницце] везде бегуны. Мне это нравится».

Также он рассказал, что было самым сложным в адаптации в новой стране.

«Когда ты играешь в теннис, то с 14 лет ездишь по всему миру. Но провести в стране месяце – это не то же самое, что остаться в ней жить.

Когда в 18 лет я уехал из России, я оставил там всех друзей. Я хорошо говорил по-английски, но французский мог бы быть получше. Я немного изучал его в школе, но серьезно взялся только с 17, чтобы хотя бы понимать, о чем люди говорят.

В теннисе ты прогрессируешь, но переживаешь тяжелые периоды на «Фьюрчесах» и «Челленджерах». У меня было не очень много друзей, потому что за день их не найдешь – особенно близких. Так что первые два года в Каннах были тяжелыми.

Но с 21 года я начал чувствовать себя как дома. А когда в 2018-м я женился, мы с женой переехали в Монако. И там я уже полностью почувствовал себя дома».

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