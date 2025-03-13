Сегодня день рождения Коко Гауфф

Сегодня исполнился 21 год третьей ракетке мира Коко Гауфф.

Американка выиграла по девять турниров в одиночном и парном разрядах.

Лучшим достижением Гауфф на «Больших шлемах» стал титул US Open-2023. Также она выходила в финал «Ролан Гаррос»-2022.

В составе сборной США Гауфф победила на United Cup-2025. В прошлом году она была знаменосцем своей сборной на открытии Олимпиады в Париже.