Гауфф о критике: «Большинство интернет-тренеров никогда не тренировали никого моего уровня или никогда не играли»
«Мне кажется, нужно просто понимать, что большинство интернет-тренеров никогда не тренировали никого моего уровня и никогда не играли. Смотреть со стороны проще.
Люди говорят, мол, она должна была сделать то или она должна была сделать это, и даже когда я сама смотрю, я так делаю, но, разумеется, когда ты на корте, все совсем иначе. Именно я стою там одна и принимаю решения.
Если люди хотят что-то сказать, пускай. Я отношусь к этому с долей скептицизма.
Некоторые действительно говорят что-то из лучших побуждений, поэтому я не воспринимаю эти слова как что-то плохое. Я горжусь собой, и это все, что я могу сказать. Уверяю, я и дальше буду стараться прибавлять и оправдывать свои собственные ожидания, а что касается всех остальных – я не могу это контролировать».
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