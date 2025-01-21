Гауфф о критике: «Большинство интернет-тренеров никогда не тренировали никого моего уровня или никогда не играли»

Коко Гауфф высказалась, как реагирует на высокие ожидания со стороны и критику.

«Мне кажется, нужно просто понимать, что большинство интернет-тренеров никогда не тренировали никого моего уровня и никогда не играли. Смотреть со стороны проще.

Люди говорят, мол, она должна была сделать то или она должна была сделать это, и даже когда я сама смотрю, я так делаю, но, разумеется, когда ты на корте, все совсем иначе. Именно я стою там одна и принимаю решения.

Если люди хотят что-то сказать, пускай. Я отношусь к этому с долей скептицизма.

Некоторые действительно говорят что-то из лучших побуждений, поэтому я не воспринимаю эти слова как что-то плохое. Я горжусь собой, и это все, что я могу сказать. Уверяю, я и дальше буду стараться прибавлять и оправдывать свои собственные ожидания, а что касается всех остальных – я не могу это контролировать».