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Гауфф о неудачных результатах после Australian Open: «В целом не все так плохо. Конечно, я хотела выступить лучше, но я не должна себя корить»

Коко Гауфф высказалась о неудачных результатах после Australian Open.

Американка проиграла Белинде Бенчич в четвертом круге в Индиан-Уэллс – 6:3, 3:6, 4:6. После Australian Open у нее две победы в пяти матчах.

– Коко, можете ли вы объяснить, в чем причина некоторых неудачных результатов в последнее время? Вы отлично закончили прошлый год и были определенные большие ожидания, но что-то пошло не по плану. Обеспокоены ли вы этим и смогли ли понять причины происходящего?

– Я чувствую, что в целом не все так плохо. В начале года я хорошо сыграла на United Cup и проиграла Пауле [Бадосе] в четвертом круге Australian Open (на самом деле в четвертьфинале – Спортс’‘). Ближневосточная серия сложилась неудачно.

Здесь я проиграла 4:6 в третьем сете четвертого круга – сильной сопернице, которая недавно взяла «пятисотник». Конечно, я хотела выступить лучше и показать другие результаты, но я не должна себя корить. Я пытаюсь прогрессировать – это все, что я могу сделать. Стараюсь работать над некоторыми вещами на тренировках, но, к сожалению, сейчас это не приносит желаемых результатов, – сказала Гауфф на пресс-конференции.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoBNP Paribas Open
logoКоко Гауфф
logoWTA
logoБелинда Бенчич
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