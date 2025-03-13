Гауфф о цели возглавить рейтинг: «Если в этом году выиграю «Шлем», но не стану первой ракеткой мира, я буду довольна»

Коко Гауфф не придает значения тому, что она первая ракетка США.

«Если честно, для меня это никогда ничего не значило. Мне кажется, это обсуждают в интернете, а для меня это ничего не значит. Я не люблю обращать на это внимание. Мне все равно.

Причина, по которой это ничего не значит, в том, что я хочу стать первой ракеткой – и точка.

Но, конечно, мне повезло, что у нас в стране такая высокая конкуренция. Мы все дружим друг с другом и болеем друг за друга. Я порадовалась победе Мэдисон [Киз на Australian Open], а потом – Аманды [Анисимовой в Дохе], двух людей, которые, как мне кажется, по праву заслужили эти титулы».

Также она ответила, является ли первая строчка рейтинга ее главной целью на этот год.

«И да, и нет. Я никогда не зацикливалась на рейтинге. На самом деле, я хочу просто выигрывать турниры «Большого шлема». Папа всегда говорил: «Рейтинг придет вслед за «Шлемами».

Поэтому для меня важнее выигрывать «Шлемы». И если в этом году я выиграю «Шлем», но не стану первой, я буду довольна. Это лучше, чем стать первой, но не выиграть ни одного «Шлема», – сказала Гауфф на пресс-конференции.