Дрэйпер о физических проблемах: «Доволен тем, как мы с командой работали и как справились с трудными временами»
Джек Дрэйпер рассказал о своем состоянии после победы над Тэйлором Фрицем.
Он обыграл четвертую ракетку мира 7:5, 6:4 и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллс.
– У тебя было много физических проблем. Ты сейчас в своем лучшем состоянии за последнее время?
– 100%. У меня был отличный период в конце прошлого года. Я отлично двигался, отлично играл и хорошо видел мяч. Потом из-за травмы пришлось взять паузу в начале года. Но теперь все эти проблемы... я скорректировал график и это помогло. Я доволен тем, как мы с командой работали и как справились с трудными временами. Тяжелая работа приносит свои плоды, – сказал Дрэйпер в интервью на корте.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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