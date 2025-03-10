Дрэйпер после матча с Бруксби написал на камере: «Рад возвращению классного игрока»
Джек Дрэйпер поддержал Дженсона Бруксби, вернувшегося после дисквалификации.
Дрэйпер обыграл Бруксби в третьем круге в Индиан-Уэллс – 7:5, 6:4. В первом сете британец ушел со счета 1:4.
После победы он написал на камере: «Рад возвращению классного игрока».
Бруксби, в 2022-м входивший в топ-40, отбыл 13-месячное отстранение за пропуск трех допинг-тестов во внесоревновательный период. Он мог возобновить выступления еще в марте 2024-го, но вернулся на Australian Open-2025.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
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