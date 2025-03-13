Дрэйпер в матче с Фрицем третий раз обыграл соперника из топ-5
Джек Дрэйпер обыграл Тэйлора Фрица в Индиан-Уэллс.
Он победил четвертую ракетку мира со счетом 7:5, 6:4 и вышел в четвертьфинал.
Для британца это третья в карьере победа над игроком топ-5 и третий четвертьфинал «Мастерса».
Теперь он сыграет с Беном Шелтоном.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
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