Дрэйпер в матче с Фрицем третий раз обыграл соперника из топ-5

Джек Дрэйпер обыграл Тэйлора Фрица в Индиан-Уэллс.

Он победил четвертую ракетку мира со счетом 7:5, 6:4 и вышел в четвертьфинал.

Для британца это третья в карьере победа над игроком топ-5 и третий четвертьфинал «Мастерса».

Теперь он сыграет с Беном Шелтоном.