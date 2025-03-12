Медведева впервые в сезоне обыграл соперника из топ-20
Даниил Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллс.
В четвертом круге Медведев обыграл Томми Пола – 6:4, 6:0. Он впервые с US Open-2024 и 40-й раз в карьере повесил сопернику баранку в сете.
Медведев проводил первый в сезоне матч с представителем топ-20.
Теперь он поборется с Артуром Фисом, у которого выиграл единственную личную встречу – в 2023-м в Вене.
Опубликовала: Любовь Энина
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