Медведева впервые в сезоне обыграл соперника из топ-20

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

В четвертом круге Медведев обыграл Томми Пола – 6:4, 6:0. Он впервые с US Open-2024 и 40-й раз в карьере повесил сопернику баранку в сете.

Медведев проводил первый в сезоне матч с представителем топ-20.

Теперь он поборется с Артуром Фисом, у которого выиграл единственную личную встречу – в 2023-м в Вене.