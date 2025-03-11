Алькарас о болельщиках в костюмах пчел на матче в Индиан-Уэллс: «Мне это очень помогло – я смотрел на них весь первый сет и смеялся»

Карлос Алькарас был рад болельщикам, которые пришли на матч в костюме пчел.

В третьем круге в Индиан-Уэллс испанец обыграл Дениса Шаповалова со счетом 6:2, 6:4.

Напомним, в прошлом году четвертьфинал с участием Алькараса прервали почти на два часа из-за появления пчел.

– Вы заметили группу болельщиков в костюмах пчел? На вас сильно влияет такая поддержка?

– Это весело. Мне это очень помогло – я смотрел на них весь первый сет и смеялся (улыбается). А я всегда говорю, что когда мне весело на корте и я смеюсь, то показываю хороший теннис.

Может, в том числе благодаря им я сегодня хорошо играл. Я не видел их до второго гейма, а потом их показали на экране. Так что было забавно. Я сделал с ними селфи в конце – думаю, они это заслужили, – рассказал испанец на пресс-конференции.