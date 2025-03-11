Болельщики пришли в костюмах пчел на матч Алькараса в Индиан-Уэллс
Болельщики пришли в костюмах пчел на матч Карлоса Алькараса в Индиан-Уэллс.
Испанец играл с Денисом Шаповаловым (6:2, 6:4).
Напомним, в прошлом году четвертьфинал, в котором испанец победил Александра Зверева, прервали почти на два часа из-за появления пчел на корте.
Опубликовано: Алёна Майорова
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