Сериал Netflix об Алькарасе выйдет 23 апреля
Netflix выпустит сериал о Карлосе Алькарасе 23 апреля.
Испанец сообщил об этом, появившись на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс с надписью на руке «23.4.25».
Съемки сериала проходили в прошлом сезоне.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Marca
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